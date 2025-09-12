* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Grand tube lumineux Perifo à dégradé
Avec un grand tube lumineux blanc dégradé, vous pouvez ajouter un mélange de couleurs différentes à une grande partie de votre espace. Faites pivoter le tube lumineux pour orienter parfaitement son faisceau de lumière riche et puissante. Uniquement pour les éclairages sur rail Perifo.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Compatible avec Bluetooth et le Hue Bridge
- Combinaison d’ampoules blanches et colorées
- 1 840 lumens
- 29,5 watts
Pont Philips Hue requis
Connectez vos lampes Philips Hue avec le pont pour les commander à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal
Matières synthétiques