Grande bande lumineuse Play à dégradé de lumière
Sentez-vous comme au cinéma avec la bande lumineuse Play large blanche à dégradé de lumière. Placez ou montez la bande sous un téléviseur pour projeter un mélange de lumière colorée. Faites pivoter la bande pour la faire briller dans n’importe quelle direction et compléter harmonieusement l’éclairage ambiant.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Conçu pour les téléviseurs de 60 pouces (152,4 cm) et plus
- Mélange d’ampoules blanches et colorées
- Hue Bridge et boîtier de synchronisation Hue de Philips requis
- Comprend un bloc d’alimentation
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal
Plastique