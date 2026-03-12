Lampe de table Hue Play
Le prix actuel est $109.99
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À propos de Lampe de table Hue Play
La lampe de table Play est le premier pas idéal vers le monde du divertissement Hue. Synchronisez-le avec les films, les jeux, et la musique sur l’écran de votre téléviseur pour créer un dégradé coloré d’effets de lumière diffuse sur le mur qui s’harmonisent parfaitement avec l’action à l’écran. Ajoutez plus de lumières Hue à votre espace de divertissement pour profiter d’une expérience d’éclairage ambiant vraiment immersif avec une correspondance précise des couleurs grâce à Chromasync. Avec son profil élancé et compact de 60 cm de hauteur, la lampe de table Play s’intègre facilement de chaque côté de l’écran de télévision, sur un bureau ou une table de jeu, pour un visionnage sans interruption.
- Effet lumineux dégradé RGBWWIC
- Appariement précis des couleurs avec Chromasync
- Conçu pour une installation facile
- Connexion via un boîtier de synchronisation HDMI ou une application TV
- Contrôle et personnalisation avec le Hue Bridge
Caractéristiques
- Numéro de produit (EAN/UPC)
- 046677610791
Caractéristiques de l'ampoule
- Intensité variable
- Oui
Conception et finition
- Couleur
- Noir
- Matériau
- Plastique
Durabilité
- Nombre de cycles de commutation
- 20 000
- Durée de vie nominale
- 25 000
fonction supplémentaire/accessoire inclus
- Piles fournies
- Non
- Choisissez votre couleur
- Oui
- DEL intégrée
- Oui
- Portatif
- Non
- Énergie solaire
- Non
Caractéristiques de la lumière
- Indice de rendu des couleurs (IRC)
- 80
- Température de couleur
- 2200-6500 K
- Temps de réchauffement à 60 % du rendement lumineux
- 3
- Efficacité lumineuse (nominale)
- 68
Divers
- Conçu spécialement pour
- Salle de divertissement
- Style
- Moderne
Dimensions et poids de l'emballage
- EAN/CUP - produit
- 046677610791
- Poids net
- 1,39 kg
- Poids brut
- 1,84 kg
- Hauteur
- 679 mm
- Longueur
- 148 mm
- Largeur
- 143 mm
- Numéro de matériau (12CN)
- 929004320701
Consommation
- Consommation d’énergie en veille
- 0,1
- Consommation
- 7,2
Dimensions et poids du produit
- Longueur du câble
- 1 500
- Hauteur totale
- 607 mm
- Longueur hors-tout
- 90 mm
- Largeur hors-tout
- 90 mm
Service
- Garantie
- 2 ans
Fiche technique
- Flux lumineux de 4 000 K
- 400
- Couleur de la lumière
- Lumière colorée et blanche à dégradé (RGBICW)
- Alimentation principale
- 100-240 V
- Code IP
- IP20
- Catégorie de protection
- Classe II
- Source lumineuse remplaçable
- Non
- Flux lumineux de 2 700 K
- 380
- Nombre de sources lumineuses
- 1
- Homologué UL pour endroit mouillé/humide/sec
- Damp location
- Détection des fréquences radio
- Not applicable
- Fonctionnalité de répéteur Zigbee
- Non
L‘ampoule
- Forme
- Table lamp
- Mise à jour du logiciel
- Oui
L’appareil photo
- Alarme sonore
- Non
Systèmes pris en charge
- Compatible avec la fonction Effets
- Yes
- Application Philips Hue
- Android 8.0 et version ultérieure
- WiFi
- Works without Wi-Fi
- Période de soutien définie
- Minimum of 48 months after introduction date
- Nombre max. d’accessoires
- 12 (with Hue Bridge)
- Protocole de communication
- Bluetooth, Zigbee
- Compatibilité avec les systèmes de tiers
- Alexa, Google Home, Apple HomeKit, IFTTT, KlikAanKlikUit, Matter, Samsung SmartThings, Sonos
- Fonctionnalité Matter
- Via Hue Bridge
Autre
- Manuel de l’utilisateur
- Aucun manuel disponible
- Élimination du produit
- À la fin de la vie (économique) du produit, jetez-le conformément aux règles locales et ne le jetez pas avec les déchets ménagers ordinaires. L’élimination correcte de votre produit contribuera à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l’environnement et la santé humaine.
- Démontage
- Aucune information disponible par rapport au démontage