La lampe de table Play est le premier pas idéal vers le monde du divertissement Hue. Synchronisez-le avec les films, les jeux, et la musique sur l’écran de votre téléviseur pour créer un dégradé coloré d’effets de lumière diffuse sur le mur qui s’harmonisent parfaitement avec l’action à l’écran. Ajoutez plus de lumières Hue à votre espace de divertissement pour profiter d’une expérience d’éclairage ambiant vraiment immersif avec une correspondance précise des couleurs grâce à Chromasync. Avec son profil élancé et compact de 60 cm de hauteur, la lampe de table Play s’intègre facilement de chaque côté de l’écran de télévision, sur un bureau ou une table de jeu, pour un visionnage sans interruption.

Effet lumineux dégradé RGBWWIC

Appariement précis des couleurs avec Chromasync

Conçu pour une installation facile

Connexion via un boîtier de synchronisation HDMI ou une application TV

Contrôle et personnalisation avec le Hue Bridge