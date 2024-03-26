Aide
5 utilisations créatives des ampoules à couleurs changeantes

01 mars 2024

Les ampoules intelligentes à changement de couleur sont connues pour leur polyvalence, leurs commandes faciles et leurs millions de couleurs de lumière, mais que pouvez-vous faire avec toutes ces couleurs? Découvrez toutes ces façons innovantes de tirer le meilleur parti de vos ampoules LED à changement de couleur.

Définir des scènes dynamiques

Dans l’application Philips Hue (que certains pourraient appeler l’application de changement de couleur d’ampoules), vous pouvez créer des effets de transition qui modifient de manière fluide les couleurs la luminosité de vos lumières avec des scènes dynamiques. Il vous suffit de sélectionner une scène de couleur que vous avez ajoutée à Mes scènes depuis la galerie de scènes et d’appuyer sur le bouton de lecture qui s’affiche sur la carte de scène. Vous pouvez même modifier le rythme auquel l’éclairage passe d’une couleur à une autre en appuyant sur l’icône à trois points. Faites-en l’essai lors de votre prochain événement et agrémentez la fête avec des scènes dynamiques!

Couple assis sur un canapé devant une télévision avec des lumières intelligentes couleur projetées sur le mur

Découvrez un divertissement de niveau supérieur

Pour profiter au maximum de vos ampoules à changement de couleur avec Philips Hue, vous aurez besoin d’un appareil Bridge. Celui-ci donne accès à la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent, y compris la synchronisation, qui permet à vos lumières à changement de couleur de se synchroniser avec le contenu de votre écran et de donner vie à ce qui se passe sur votre téléviseur ou votre ordinateur et créer un effet lumineux sans pareil. 

Créez une ambiance captivante en synchronisant vos lumières avec votre écran. Vous pouvez synchroniser vos lumières intelligentes avec l’écran de votre téléviseur ou de votre PC en les connectant au boîtier de synchronisation HDMI Philips hue Play pour téléviseur ou PC. Vous pouvez également installer l’application hue Sync TV ou télécharger l’application de bureau hue Sync sur votre PC pour créer une expérience visuelle dynamique qui complète le contenu de votre écran.

Idée brillante : Vous organisez une fête? Faites parler et danser vos invités en synchronisant vos lumières à changement de couleur avec votre musique. Il vous suffit de synchroniser votre musique avec Spotify et regardez pour que vos lumières dansent, s’intensifient, s’atténuent et changent de couleur au rythme de la musique.

Créez des détails de conception avec des ampoules à couleurs changeantes

Les ampoules intelligentes à changement de couleur peuvent certainement aider à vous mettre dans le bon état d’esprit, mais elles peuvent aussi faire partie de la décoration intérieure de votre maison. Projetez une lumière colorée sous vos étagères avec des bandes lumineuses pour créer ainsi un rétroéclairage d’ambiance pour vos livres et votre décoration. Créez un élément attrayant en dirigeant de la lumière colorée vers des plantes ou des œuvres d’art, ou diffusez une lumière colorée sur des murs nus pour produire un effet de bain de lumière mural unique.

Femme debout devant une étagère rétroéclairée affichant des livres et des ornements

Utiliser des ampoules à changement de couleur comme chronomètres

Plutôt que de subir le bruit strident d’une sonnerie alarme comme minuterie, utilisez des ampoules à DEL à changement de couleur. Inondez le salon d’une lumière violette pour signaler aux enfants de terminer leur dernière partie avant d’aller se coucher, puis passez à un ton violet plus foncé cinq minutes plus tard pour leur indiquer que leur temps est écoulé. Si vous vous souciez de l’environnement, vous pouvez utiliser vos lumières à cet effet, par exemple en réglant une minuterie pour votre douche et faire passer vos lumières au rouge (ou au vert!) lorsque vous dépassez la limite de temps fixée.

Emportez des ampoules intelligentes à changement de couleur à l’extérieur

Transformez votre espace extérieur en destinations distinctes en utilisant des scènes d’éclairage prédéfinies dans l’application Philips Hue. Les ampoules extérieures à changement de couleur peuvent créer la toile de fond parfaite pour manger des sushis en éclairant votre jardin avec les lumières rouges, bleues et violettes vives de la scène d’éclairage Osaka. Éliminez la déprime du retour des vacances en ramenant la plage à la maison avec les scènes Honolulu ou Palm Beach, ou rafraîchissez-vous lors d’une nuit chaude et humide avec la scène d’éclairage Arctic Aurora.

