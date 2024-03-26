Pour profiter au maximum de vos ampoules à changement de couleur avec Philips Hue, vous aurez besoin d’un appareil Bridge. Celui-ci donne accès à la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent, y compris la synchronisation, qui permet à vos lumières à changement de couleur de se synchroniser avec le contenu de votre écran et de donner vie à ce qui se passe sur votre téléviseur ou votre ordinateur et créer un effet lumineux sans pareil.

Créez une ambiance captivante en synchronisant vos lumières avec votre écran. Vous pouvez synchroniser vos lumières intelligentes avec l’écran de votre téléviseur ou de votre PC en les connectant au boîtier de synchronisation HDMI Philips hue Play pour téléviseur ou PC. Vous pouvez également installer l’application hue Sync TV ou télécharger l’application de bureau hue Sync sur votre PC pour créer une expérience visuelle dynamique qui complète le contenu de votre écran.

Idée brillante : Vous organisez une fête? Faites parler et danser vos invités en synchronisant vos lumières à changement de couleur avec votre musique. Il vous suffit de synchroniser votre musique avec Spotify et regardez pour que vos lumières dansent, s’intensifient, s’atténuent et changent de couleur au rythme de la musique.