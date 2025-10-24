Lampe de table Signe à dégradé de lumière
Non seulement la lampe de table Signe à dégradé de lumière s’intègre harmonieusement à votre décoration intérieure avec sa conception élancée et élégante et sa couleur blanche, mais elle mélange aussi plusieurs couleurs pour décorer les murs d’un dégradé de lumière unique.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Mélange d’ampoules blanches et colorées
- Gradation sans fil instantanée
- Compatible avec Bluetooth et le Hue Bridge
- Contrôlez vos lumières à l’aide de l’application ou de votre voix
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Aluminium