Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Lampe sur pied Ascend

Lampe sur pied Ascend

Raccordez la lampe sur pied Ascend à votre système Philips Hue et profitez d'un éclairage d'ambiance scénique et d'un éclairage fonctionnel blanc chaleureux. Conçue pour orienter la lumière là où vous en avez le plus besoin.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Comprend une ampoule E26 à DEL
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue*
  • Commande vocale*
Spécifications

