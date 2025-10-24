Luminaire suspendu Ascend
Plafonnier élégant et angulaire, le luminaire suspendu Ascend offre une expérience d’ambiance complète avec des millions de couleurs ainsi qu’une lumière blanche chaude ou froide. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $149.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Comprend une ampoule E26 à DEL
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Verre