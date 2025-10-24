Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Luminaire suspendu Ascend

Luminaire suspendu Ascend

Plafonnier élégant et angulaire, le luminaire suspendu Ascend offre une expérience d’ambiance complète avec des millions de couleurs ainsi qu’une lumière blanche chaude ou froide. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Comprend une ampoule E26 à DEL
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue*
  • Commande vocale*
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Verre

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay