Luminaire suspendu Beyond
Trouvez l’éclairage parfait quelle que soit l’activité avec le luminaire suspendu Philips Hue Beyond. Combine la facilité des scènes d’éclairage préréglées avec une conception élégante. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $439.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- DEL intégrée
- White
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Verre