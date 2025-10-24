Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Luminaire suspendu Beyond

Luminaire suspendu Beyond

Trouvez l’éclairage parfait quelle que soit l’activité avec le luminaire suspendu Philips Hue Beyond. Combine la facilité des scènes d’éclairage préréglées avec une conception élégante. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • DEL intégrée
  • White
  • Commande intelligente avec pont Hue*
  • Commande vocale*
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Verre

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay