Donnez du caractère à votre intérieur grâce au luminaire suspendu Enchant de forme élancée qui fournit une gamme de lumières blanches dont l’éclairage va de chaud à froid selon que vous souhaitiez vous détendre ou vous concentrer. Ce luminaire vous permet également de personnaliser votre ambiance grâce à 16 millions de couleurs d’éclairage. Connectez-le au pont Hue pour profiter des commandes et des caractéristiques de l’éclairage intelligent.