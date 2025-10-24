Ajoutez de la couleur à n’importe quelle pièce avec une seule ampoule intelligente, qui offre une lumière blanche chaude à froide ainsi que 16 millions de couleurs. Utilisez Bluetooth pour contrôler instantanément l'éclairage dans une pièce ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités.