Paquet de 1 ampoule E26
Ajoutez de la couleur à n’importe quelle pièce avec une seule ampoule intelligente, qui offre une lumière blanche chaude à froide ainsi que 16 millions de couleurs. Utilisez Bluetooth pour contrôler instantanément l'éclairage dans une pièce ou connectez-vous au pont Hue pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités.
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Ampoule blanche et colorée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112