Ajoutez de la couleur à votre foyer avec ce plafonnier encastré à éclairage direct de 5/6 po. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière donne à votre maison une nouvelle personnalité. Contrôlez l'éclairage instantanément par Bluetooth dans une pièce ou connectez-vous à un Hue Bridge pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités.