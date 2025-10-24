Plafonnier de 5/6 po
Ajoutez de la couleur à votre foyer avec ce plafonnier encastré à éclairage direct de 5/6 po. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière donne à votre maison une nouvelle personnalité. Contrôlez l'éclairage instantanément par Bluetooth dans une pièce ou connectez-vous à un Hue Bridge pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités.
Le prix actuel est $69.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- DEL intégrée
- Adaptateur de culot E26 inclus
- Commande Bluetooth avec l’application
- Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal