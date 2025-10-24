Aide
Round recessed downlight, white trim, compact design, emitting pink light, smooth matte finish, no visible switches or ports.

Plafonnier de 5/6 po

Ajoutez de la couleur à votre foyer avec ce plafonnier encastré à éclairage direct de 5/6 po. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière donne à votre maison une nouvelle personnalité. Contrôlez l'éclairage instantanément par Bluetooth dans une pièce ou connectez-vous à un Hue Bridge pour déverrouiller la gamme complète de fonctionnalités.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • DEL intégrée
  • Adaptateur de culot E26 inclus
  • Commande Bluetooth avec l’application
  • Ajoutez le Hue bridge pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications

    Blanche

    Métal

