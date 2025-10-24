Plafonnier intensif mis à niveau à boîte encastrée de 5 ou 6 po
Apportez de la couleur à votre foyer avec ce plafonnier intensif encastré de 5/6 pouces. Avec 16 millions de couleurs, cette lumière donne à votre maison une nouvelle personnalité. Contrôlez instantanément l’éclairage d’une seule pièce par Bluetooth ou connectez-vous à un Hue Bridge pour déverrouiller l’ensemble des fonctionnalités.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- À intensité réglable et prête à l’emploi
- Compatible avec Bluetooth et le Hue Bridge
- Faible consommation d’énergie | A+
- Ambiance blanche +16 millions de couleurs
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Métal