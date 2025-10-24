Rallonge Lightstrip Plus V4 de 1 mètre
Profitez d’un éclairage intelligent coloré partout dans votre maison grâce à la bande lumineuse Philips Hue. Comme elle est flexible, vous pouvez la plier, la façonner, la couper et l’étendre (compatible uniquement avec la base Lightstrip Plus V4) en fonction de votre pièce et de votre décor. Branchez-la au pont Hue pour profiter de la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent. Prenez le contrôle de votre éclairage résidentiel sans fil avec un appareil intelligent ou éclairez toute la maison avec des accessoires polyvalents (vendus séparément) comme le gradateur Hue ou le capteur de mouvement Hue.
Points forts des produits
- Durée de vie de plus ou moins 10 ans
- Ampoule blanche et colorée
- Pont Philips Hue inclus
- Contrôlez vos lumières à l’aide de l’application ou de votre voix
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Silicone