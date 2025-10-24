Profitez d’un éclairage intelligent coloré partout dans votre maison grâce à la bande lumineuse Philips Hue. Comme elle est flexible, vous pouvez la plier, la façonner, la couper et l’étendre (compatible uniquement avec la base Lightstrip Plus V4) en fonction de votre pièce et de votre décor. Branchez-la au pont Hue pour profiter de la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent. Prenez le contrôle de votre éclairage résidentiel sans fil avec un appareil intelligent ou éclairez toute la maison avec des accessoires polyvalents (vendus séparément) comme le gradateur Hue ou le capteur de mouvement Hue.