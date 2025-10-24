Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Rallonge Lightstrip Plus V4 de 1 mètre

Rallonge Lightstrip Plus V4 de 1 mètre

Profitez d’un éclairage intelligent coloré partout dans votre maison grâce à la bande lumineuse Philips Hue. Comme elle est flexible, vous pouvez la plier, la façonner, la couper et l’étendre (compatible uniquement avec la base Lightstrip Plus V4) en fonction de votre pièce et de votre décor. Branchez-la au pont Hue pour profiter de la gamme complète de fonctionnalités d’éclairage intelligent. Prenez le contrôle de votre éclairage résidentiel sans fil avec un appareil intelligent ou éclairez toute la maison avec des accessoires polyvalents (vendus séparément) comme le gradateur Hue ou le capteur de mouvement Hue.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Durée de vie de plus ou moins 10 ans
  • Ampoule blanche et colorée
  • Pont Philips Hue inclus
  • Contrôlez vos lumières à l’aide de l’application ou de votre voix
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Blanche

  • Matériau

    Silicone

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Caractéristiques de la lumière

Guirlande lumineuse/bande lumineuse

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay