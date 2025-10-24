Trousse de démarrage E26
Grâce à l’éclairage d’ambiance blanc et coloré Philips Hue, vous pouvez transformer votre éclairage en une expérience extraordinaire. L’éclairage de maison connecté offre un éclairage coloré pouvant être synchronisé à votre musique, votre téléviseur ou vos jeux pour des effets immersifs.
Le prix actuel est $199.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- 3 ampoules E26
- Pont inclus
- Ampoule blanche et colorée
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x109