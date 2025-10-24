Aide
A set of smart light bulbs with pink illumination, shown alongside a smart hub and switch, all featuring a matching design.

Trousse de démarrage E26

Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce grâce à la trousse de démarrage pour ampoules Philips Hue White et d'ambiance colorée. Connectez-vous au pont Hue inclus pour profiter d'une longue liste de fonctionnalités. Assurez le contrôle par le biais de l'application, de la commande vocale ou du bouton inclus.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche et colorés Hue
  • Ampoule blanche et colorée
  • Pont Hue inclus
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Bouton intelligent inclus
Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    62x112

Conception et finition

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Caractéristiques de la lumière

Dimensions et poids de l'emballage

Renseignements sur l‘emballage

Consommation

Service

Fiche technique

Pont

L‘ampoule

L‘interrupteur

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

