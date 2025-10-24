Trousse de démarrage E26
Ajoutez une couleur d'ambiance à n'importe quelle pièce grâce à la trousse de démarrage pour ampoules Philips Hue White et d'ambiance colorée. Connectez-vous au pont Hue inclus pour profiter d'une longue liste de fonctionnalités. Assurez le contrôle par le biais de l'application, de la commande vocale ou du bouton inclus.
Points forts des produits
- Ambiance blanche et colorés Hue
- Ampoule blanche et colorée
- Pont Hue inclus
- Commande vocale* ou avec l’application
- Bouton intelligent inclus
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112