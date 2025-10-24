Vente
Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)
Créez une lumière blanche chaude à froide dans votre demeure à l’aide de deux ampoules connectées. Utilisez la lumière froide pour vous donner de l’énergie le matin et les tons chauds pour vous détendre le soir. Connectez-vous au Hue Bridge pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage connecté. Aussi lumineux qu’une ampoule de 60 W.
Le prix actuel est $38.99, le prix d'origine est $90.20
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Hue Bridge requis
- Jusqu'à 806 lumens*
- 2 ampoules E26
- Lumière blanche chaude à froide
- Commande vocale
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x112