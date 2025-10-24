Aide
Two white smart light bulbs with a matte finish and rounded shape, featuring visible screw bases, placed in front of product packaging.

Vente

Ampoule intelligente A19-E26 - 60 W (paquet de 2)

Créez une lumière blanche chaude à froide dans votre demeure à l’aide de deux ampoules connectées. Utilisez la lumière froide pour vous donner de l’énergie le matin et les tons chauds pour vous détendre le soir. Connectez-vous au Hue Bridge pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage connecté. Aussi lumineux qu’une ampoule de 60 W.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • Hue Bridge requis
  • Jusqu'à 806 lumens*
  • 2 ampoules E26
  • Lumière blanche chaude à froide
  • Commande vocale
Spécifications

