Ampoule simple E12
Avec les ampoules à petit culot intelligentes, vous obtenez un style classique et des fonctionnalités modernes pour tous les luminaires E12. Utilisez des milliers de nuances d’éclairage blanc de chaud à froid et la gradation instantanée pour créer l’ambiance pour n’importe quelle activité.
Le prix actuel est $29.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Hue Bridge requis
- 1 ampoule E12
- Lumière blanche chaude à froide
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
39x114