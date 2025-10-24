Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche Hue Ampoule simple E12

Ampoule simple E12

Avec les ampoules à petit culot intelligentes, vous obtenez un style classique et des fonctionnalités modernes pour tous les luminaires E12. Utilisez des milliers de nuances d’éclairage blanc de chaud à froid et la gradation instantanée pour créer l’ambiance pour n’importe quelle activité.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • Hue Bridge requis
  • 1 ampoule E12
  • Lumière blanche chaude à froide
  • Commande intelligente avec pont Hue*
  • Commande vocale
Spécifications

Dimensions de l‘ampoule

  • Dimensions (l x h x p)

    39x114

Durabilité

Environnement

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Garantie

Dimensions et poids de l'emballage

Consommation

Service

Fiche technique

L‘ampoule

Contenu de l‘emballage

Systèmes pris en charge

Autre

