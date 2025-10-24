Ampoule simple E26
Créez une lumière blanche chaude à froide dans votre demeure avec cette ampoule intelligente individuelle. Utilisez la lumière froide pour vous donner de l’énergie le matin et les tons chauds pour vous détendre le soir. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Hue Bridge requis
- 1 ampoule E26
- Lumière blanche chaude à froide
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
62x109