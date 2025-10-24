Ampoule simple GU10
Ajoutez un éclairage directionnel Philips Hue white ambiance à votre système pour rehausser votre intérieur grâce à des nuances de lumière blanche. Fournissant un éventail de lumières allant du blanc chaud à la lumière froide du jour, cette ampoule vous aide à vous réveiller, à vous détendre, à lire, à vous concentrer et à vous revigorer.
Le prix actuel est $29.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Hue Bridge requis
- 1 ampoule GU10
- Nuances de blanc (2 200 K à 6 500 K)
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
50x57