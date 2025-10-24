Lampe semi-encastrée Cher
Réglez l’éclairage selon l’activité en cours grâce au plafonnier semi-encastré Cher, qui propose des scènes d’éclairage prédéfinies en blanc chaud ou froid. Fonctionne en tant qu’éclairage autonome ou en tant qu’élément de votre système d’éclairage intelligent avec le pont Hue.
Le prix actuel est $274.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques