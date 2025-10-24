Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche Hue Lampe semi-encastrée Cher

Lampe semi-encastrée Cher

Réglez l’éclairage selon l’activité en cours grâce au plafonnier semi-encastré Cher, qui propose des scènes d’éclairage prédéfinies en blanc chaud ou froid. Fonctionne en tant qu’éclairage autonome ou en tant qu’élément de votre système d’éclairage intelligent avec le pont Hue.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • DEL intégrée
  • Noir
  • Commande intelligente avec pont Hue*
  • Commande vocale*
Voir toutes les caractéristiques du produit
Find your product manual

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

Durabilité

fonction supplémentaire/accessoire inclus

Divers

Dimensions et poids de l'emballage

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay