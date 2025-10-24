Luminaire suspendu Cher
Créez l’ambiance parfaite grâce au luminaire suspendu Cher, qui diffuse tous les tons de blanc, de la lumière chaude à la lumière froide. Fonctionne en tant qu’éclairage autonome ou en tant qu’élément de votre système d’éclairage intelligent avec le pont Hue.
Le prix actuel est $289.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques