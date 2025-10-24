Vente
Ampoule intelligente A21-E26 - 100 W
Avec sa luminosité équivalente à une ampoule classique de 100 W, cette ampoule E26 à DEL intelligente est l’une de nos ampoules les plus lumineuses. Éclairez vos grandes pièces, comme la cuisine, le salon et le bureau d’une lumière blanche réglable.
Le prix actuel est $41.24, le prix d'origine est $54.99
Points forts des produits
- White
- Doté de Bluetooth
- Hue Bridge activé
- Jusqu'à 1 521 lumens*
- Lumière blanche éclatante et puissante
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
67x133