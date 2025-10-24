Paquet de 2 E12
Ajoutez une ampoule flamme d'ambiance blanche Philips Hue à votre système pour ajouter des accents de lumière blanche à votre maison. Avec ses teintes qui vont du blanc chaud à la lumière du jour froide, cette ampoule vous aide à vous réveiller, à vous détendre, à lire, à vous concentrer et à vous revigorer.
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- Hue Bridge requis
- 2 ampoules E12
- Nuances de blanc (2 200 K à 6 500 K)
Spécifications
Dimensions de l‘ampoule
Dimensions (l x h x p)
39x114