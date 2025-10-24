Plafonnier Being
Avec ses touches uniques en aluminium, le luminaire suspendu Being donne une touche de modernité tout en éclairant l’espace d’une lumière blanche chaude ou froide. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $242.20
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Aluminium
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Aluminium
Matériau
Métal