Plafonnier Being
Illuminez votre maison avec le plafonnier Philips Hue Being, qui présente un style élégant, des accents en aluminium brossé et 50 000 nuances allant de la lumière blanche chaude à froide. Ce luminaire intelligent offre un ombrage diffusé, en projetant un halo de lumière douce sur le plafond, ce qui est parfait pour les chambres à coucher, les grandes entrées et les vestibules. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent dans toute votre maison.
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Aluminium
Matériau
Métal
Plastique