Plafonnier Cher
Avec son style minimaliste et ses accents noirs, le plafonnier Philips Hue Cher offre un éclairage intelligent polyvalent pour les chambres à coucher, les grandes entrées et les vestibules. Ce chic luminaire intelligent offre 50 000 nuances allant de la lumière blanche chaude à froide, une silhouette ronde et un effet d’éclairage diffusé doux. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller toutes les caractéristiques de l’éclairage intelligent dans l’ensemble de votre demeure.
Le prix actuel est $259.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques