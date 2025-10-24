Plafonnier Cher
Créez dans votre espace un éclairage naturel avec le plafonnier Cher, qui diffuse des milliers de nuances de lumière blanche chaude ou froide. Fonctionne en tant qu’éclairage autonome ou en tant qu’élément de votre système d’éclairage intelligent avec le pont Hue.
Le prix actuel est $199.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Noir
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques