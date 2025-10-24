Aide
Round ceiling lamp with a black matte finish and white diffuser, compact design, no visible switches or ports.

Plafonnier Cher

Avec son style minimaliste et ses accents noirs, le plafonnier Philips Hue Cher offre un éclairage intelligent polyvalent pour les chambres à coucher, les grandes entrées et les vestibules. Ce chic luminaire intelligent offre 50 000 nuances allant de la lumière blanche chaude à froide, une silhouette ronde et un effet d’éclairage diffusé doux. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller toutes les caractéristiques de l’éclairage intelligent dans l’ensemble de votre demeure.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Ambiance blanche Hue
  • DEL intégrée
  • Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
  • Commande vocale* ou avec l’application
  • Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
