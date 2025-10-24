Avec son style minimaliste et ses accents noirs, le plafonnier Philips Hue Cher offre un éclairage intelligent polyvalent pour les chambres à coucher, les grandes entrées et les vestibules. Ce chic luminaire intelligent offre 50 000 nuances allant de la lumière blanche chaude à froide, une silhouette ronde et un effet d’éclairage diffusé doux. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue pour déverrouiller toutes les caractéristiques de l’éclairage intelligent dans l’ensemble de votre demeure.