Plafonnier Fair
Apportez une touche d’élégance à votre intérieur avec le plafonnier encastré Fair, qui propose des milliers de nuances de lumière blanche chaude ou froide. Connectez-vous au pont Hue pour profiter de toutes les commandes et caractéristiques de l’éclairage intelligent.
Le prix actuel est $249.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Aluminium
- Commande intelligente avec pont Hue*
- Commande vocale*
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Aluminium
Matériau
Métal