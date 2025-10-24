Plafonnier Fair

Le plafonnier contemporain Philips Hue Fair présente une conception circulaire en aluminium et un effet d’éclairage diffus ainsi que 50 000 nuances allant de la lumière blanche chaude à froide. L’éclairage intelligent polyvalent est idéal pour les chambres à coucher, les grandes entrées et les vestibules. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue Bridge pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent dans l’ensemble de votre demeure.