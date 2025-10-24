Plafonnier Fair
Le plafonnier contemporain Philips Hue Fair présente une conception circulaire en aluminium et un effet d’éclairage diffus ainsi que 50 000 nuances allant de la lumière blanche chaude à froide. L’éclairage intelligent polyvalent est idéal pour les chambres à coucher, les grandes entrées et les vestibules. Contrôlez instantanément votre éclairage par Bluetooth dans une seule pièce, ou jumelez-le avec un pont Hue Bridge pour déverrouiller la série complète des caractéristiques de l’éclairage intelligent dans l’ensemble de votre demeure.
Le prix actuel est $249.99
Points forts des produits
- Ambiance blanche Hue
- DEL intégrée
- Commande instantanée à l’aide de Bluetooth
- Commande vocale* ou avec l’application
- Ajoutez un pont Hue pour obtenir plus de fonctionnalités
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Aluminium
Matériau
Métal