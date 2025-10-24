Le plafonnier intensif Philips Hue Phoenix vous fournit un éclairage blanc à DEL à intensité réglable allant de chaud à froid pour s'accorder avec vos activités quotidiennes. Branchez-le à votre réseau WiFi domestique à l'aide du Hue bridge (non inclus) pour être en mesure de commander le tout aisément à partir de votre appareil intelligent.