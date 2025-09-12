Bande lumineuse flexible Essentiel Hue de 5 m
Bienvenue dans la manière ludique et flexible de décorer avec de la lumière – la bande lumineuse flexible Essentiel! Pliez-la pour épouser n’importe quelle forme qui vous vient à l’esprit et faites-en une pièce maîtresse décorative pour les murs de votre salon, de votre bureau à domicile ou de la chambre de vos enfants. Utilisez la bande lumineuse flexible pour mettre en valeur vos miroirs et meubles muraux. Réglez-vous sur n’importe quel dégradé de couleurs, y compris des effets de lumière néon accrocheurs pour une ambiance encore plus vive. Faites le premier pas dans le monde de l’éclairage intelligent Hue – contrôlez avec l’application Hue ou en utilisant votre voix avec un assistant de maison intelligente, réglez les automatismes, et choisissez parmi des dizaines de scènes d’éclairage.
Points forts des produits
- Scènes et effets personnalisables
- Technologie RGBIC
- Pliez pour épouser n’importe quelle forme
- Déverrouiller toutes les fonctionnalités grâce à un Hue Bridge
- Application et commande vocale
Prêt à entrer dans le monde passionnant de l’éclairage intelligent Hue? La gamme Essentiel de bandes lumineuses à DEL offre un moyen facile, abordable et ludique de découvrir l’écosystème Hue. Que vous cherchiez à installer un éclairage d’ambiance décoratif dans une seule pièce ou dans toute votre maison, les bandes lumineuses Essentiel Hue offrent toutes les meilleures fonctionnalités conçues pour rehausser n’importe quel espace grâce à des couleurs, des scènes et des effets ludiques qui combinent également le néon. La gamme Essential est rapide et facile à installer. Téléchargez l’application Hue primée pour contrôler et personnaliser. Les bandes lumineuses Essentiel sont également compatibles avec les produits avancés de Hue pour vous permettre de passer au niveau supérieur quand vous serez prêt.
Donnez vie à votre demeure grâce à des millions de couleurs – parfait pour créer l’ambiance quelle que soit l’occasion. Que vous souhaitiez créer une ambiance festive, conviviale ou simplement relaxante, les bandes lumineuses Essentiel Hue sont votre référence pour transformer n’importe quelle pièce avec des effets d’éclairage mural éblouissants. Vous voulez être créatif? Montez d’un cran et utilisez des bandes lumineuses comme éclairage direct. Les effets de lumière néon sont une façon accrocheuse d’encadrer les miroirs, de mettre en valeur les meubles, ou même de créer des formes pour faire de l’art mural personnalisé. Que ce soit pour se détendre ou faire la fête, les bandes lumineuses Essentiel Hue créent l’ambiance parfaite pour chaque moment.
Les bandes lumineuses Essentiel Hue offrent plus qu’un simple éclairage; elles transforment votre espace en une toile de lumière vive personnalisable. Explorez la galerie des scènes dans l’application Hue où vous trouverez une collection soigneusement sélectionnée de scènes d’éclairage thématiques et colorées conçues pour s’adapter à chaque humeur. De la chaleur apaisante d’un coucher de soleil de la savane aux pastels pleins de vie de Cancun, il y a une scène pour chaque moment. Sélectionnez une scène prédéfinie qui correspond à votre état d’esprit, concevez la vôtre ou plongez-vous dans des effets dynamiques comme le scintillement des étoiles ou la lueur réconfortante d’une cheminée. Quelle que soit votre humeur, les bandes lumineuses Essentiel laissent briller votre imagination!
Les dispositifs Hue Bridge et Bridge Pro vous permettent de bénéficier d’un ensemble complet de fonctions avancées d’éclairage intelligent. Les fonctions incluent notamment des effets lumineux originaux, un éclairage immersif synchronisé avec vos systèmes de divertissement, l’intégration de la sécurité pour la maison Hue Secure avec des lampes et caméras, la commande vocale à l’aide d’assistants intelligents et de nombreuses automatisations intelligentes. Le Bridge Pro est notre hub d’éclairage intelligent le plus avancé, qui est plus rapide, prend en charge plus d’éclairages et d’accessoires, et débloque plus de fonctionnalités. L’application Hue primée est la manière la plus intuitive et complète d’organiser, de contrôler et de personnaliser toutes vos bandes lumineuses Essentiel Hue et tout autre produit Hue que vous ajouterez à votre configuration dans le futur.
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Multicolore
Couleur(s)
multi
Matériau
Silicone