Bande lumineuse flexible Essentiel Hue de 5 m

Bienvenue dans la manière ludique et flexible de décorer avec de la lumière – la bande lumineuse flexible Essentiel! Pliez-la pour épouser n’importe quelle forme qui vous vient à l’esprit et faites-en une pièce maîtresse décorative pour les murs de votre salon, de votre bureau à domicile ou de la chambre de vos enfants. Utilisez la bande lumineuse flexible pour mettre en valeur vos miroirs et meubles muraux. Réglez-vous sur n’importe quel dégradé de couleurs, y compris des effets de lumière néon accrocheurs pour une ambiance encore plus vive. Faites le premier pas dans le monde de l’éclairage intelligent Hue – contrôlez avec l’application Hue ou en utilisant votre voix avec un assistant de maison intelligente, réglez les automatismes, et choisissez parmi des dizaines de scènes d’éclairage.