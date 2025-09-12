Transformez les espaces extérieurs grâce à la lumière

Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, illuminez votre extérieur en toute saison. Choisissez parmi des couleurs vibrantes assorties à l’ambiance ou des tons blancs véritables pour créer l’ambiance parfaite en baignant de lumière vos allées, patios et plantes. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans les coins. Faites de votre jardin un lieu magique grâce aux scénarios d’éclairage personnalisables et aux effets dynamiques. Conçues pour s’adapter aux balustrades de balcon, aux plafonds de terrasse et aux marches de véranda, ces bandes lumineuses résistent aux intempéries et se branchent simplement sur une prise de courant à l’aide du bloc d’alimentation basse tension fourni.