Bande lumineuse extérieure néon 16 pi
Ajoutez une lueur ludique à votre espace extérieur grâce à la bande lumineuse extérieure néon. La technologie Chromasync™ offre une correspondance précise des couleurs pour de magnifiques dégradés sur votre patio, vos chemins et vos plantes. Profitez d’une lumière blanche lumineuse et authentique dans n’importe quel ton naturel pour un éclairage extérieur pratique. Les scènes d’éclairage personnalisables et les effets dynamiques créent l’ambiance parfaite pour tout moment en plein air. L’installation est simple : branchez-vous sur une prise standard à l’aide de l’alimentation basse tension fournie ou intégrez-vous à votre installation basse tension existante.
Points forts des produits
- Scènes et effets personnalisables
- Mélange de couleurs de précision Chromasync™
- Lumière blanche brillante et vraie
- 1 100 lumens
- Application et commande vocale
Un contrôle total et sans effort
Que vous souhaitiez créer un joli scénario d’éclairage pour une fête dans le jardin, produire des effets d’ambiance pour un dîner sur la terrasse ou simplement contrôler vos bandes lumineuses pour vous aider à accomplir vos tâches, vous pouvez le faire sans effort à l’aide de l’application Hue ou de la commande vocale. Intégrez les bandes lumineuses d’extérieur à toutes les lampes d’extérieur Philips Hue grâce à Hue Bridge Pro. Le Bridge Pro vous permet également de contrôler toutes vos bandes lumineuses depuis n’importe où dans le monde et de programmer des automatisations.
Créez une oasis de néon
Pliez-la, façonnez-la et aimez-la. La bande lumineuse extérieure néon, avec son design flexible, peut transformer votre arrière-cour ou votre jardin en un paradis grâce à sa lueur néon vibrante. Conçue pour attirer l’attention, utilisez sa lumière directe pour créer l’ambiance ultime, qu’il s’agisse d’une ambiance décontractée ou d’une soirée dansante sous les étoiles! La technologie Chromasync™ offre une correspondance précise des couleurs pour faire briller de magnifiques dégradés de néon sur vos arbres, plantes, fontaines et murs de jardin. Résistante aux intempéries et facile à installer - connectez cette bande lumineuse à une prise de courant standard à l’aide du bloc d’alimentation basse tension fourni.
Remplissez la nuit d’une lumière blanche brillante et authentique.
Profitez de la lumière du jour après le coucher du soleil grâce aux bandes lumineuses d’extérieur. Illuminez votre jardin, votre cour et votre terrasse avec des tons blancs authentiques provenant de à DEL blanches et blanc chaud dédiées. Parfaites pour jardiner tard le soir, faire du sport après la tombée de la nuit ou préparer le barbecue, ces bandes lumineuses fournissent l’éclairage fonctionnel ultime pour toute tâche extérieure. Quelle que soit l’heure, votre oasis extérieure brillera plus que jamais!
Transformez les espaces extérieurs grâce à la lumière
Qu’il pleuve ou qu’il fasse beau, illuminez votre extérieur en toute saison. Choisissez parmi des couleurs vibrantes assorties à l’ambiance ou des tons blancs véritables pour créer l’ambiance parfaite en baignant de lumière vos allées, patios et plantes. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans les coins. Faites de votre jardin un lieu magique grâce aux scénarios d’éclairage personnalisables et aux effets dynamiques. Conçues pour s’adapter aux balustrades de balcon, aux plafonds de terrasse et aux marches de véranda, ces bandes lumineuses résistent aux intempéries et se branchent simplement sur une prise de courant à l’aide du bloc d’alimentation basse tension fourni.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Couleur(s)
Multi Color
Matériau
Silicone