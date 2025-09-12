Nouveau
Bande lumineuse Flux 10 pi
La bande lumineuse Flux apporte une fine ligne de lumière pour éclairer les espaces intérieurs avec un dégradé cohérent de couleurs grâce au mélange de couleurs de précision Chromasync™. Illuminez les coins avec les tons les plus purs de blanc grâce aux DEL de couleur blanche et blanc chaud. Utilisez la bande lumineuse Flux derrière les meubles de télévision, autour des coins de lit, et le long des bibliothèques pour ajouter une lumière douce et indirecte qui s’adapte à n’importe quelle humeur. Profitez d’une installation flexible - coupez, réutilisez, et étendez pour adapter la bande lumineuse à n’importe quel espace. Obtenez un contrôle total, une personnalisation et des scènes d’éclairage personnalisés grâce à l’application Hue primée et à la commande vocale.
Le prix actuel est $99.99
Points forts des produits
- Scènes et effets personnalisables
- Mélange de couleurs de précision Chromasync™
- Lumière blanche brillante et vraie
- 1 200 lumens
- Découpable, extensible et réutilisable
Un contrôle total et sans effort
Que vous souhaitiez créer un joli scénario d’éclairage, produire des effets d’ambiance ou simplement contrôler vos bandes lumineuses, vous pouvez le faire sans effort à l’aide de l’application Hue ou de la commande vocale. Intégrez les bandes lumineuses à toutes les lampes, ampoules et contrôles intelligents Philips Hue grâce à Hue Bridge Pro. Le Bridge Pro vous permet également de contrôler toutes vos bandes lumineuses depuis n’importe où dans le monde et de programmer des automatisations.
Une lumière supérieure, faite pour être vue
La bande lumineuse OmniGlow offre la meilleure expérience d’éclairage de sa catégorie. Obtenez une ligne de lumière parfaitement régulière et uniforme grâce à la technologie OmniGlow et à une gaine diffusante qui dissimule les points lumineux des DEL. OmniGlow est suffisamment audacieux pour briller en tant qu’éclairage direct, devenant ainsi la pièce maîtresse du design de votre pièce. Son flux lumineux supérieur le rend idéal pour l’éclairage d’appoint, tandis que ses micro DEL basées sur un boîtier à puce garantissent des effets dynamiques naturels et ultra-fluides afin de renforcer l’immersion dans n’importe quel espace intérieur.
Plus brillant et plus blanc que jamais
Illuminez les coins avec une lumière blanche vive, très vive et authentique. Conçues avec des DEL de couleur blanche et blanc chaud, ces bandes lumineuses offrent les tons blancs les plus purs et les plus clairs. Et avec une puissance ultra-brillante pouvant atteindre 6 000 lumens, vous bénéficiez également d’un éclairage mural ou fonctionnel puissant qui vous aide à vous concentrer sur vos tâches ou à faire vos activités quotidiennes.
Décorez et rehaussez tout espace intérieur
Choisissez parmi des tons colorés, adaptés à votre humeur ou des teintes blanches authentiques pour créer l’ambiance parfaite avec une lumière diffuse qui illumine vos murs, vos planchers et vos plafonds. La technologie Chomasync™ apporte précision et uniformité au mélange des couleurs pour créer des dégradés harmonieux dans les coins. Personnalisez votre espace avec de magnifiques scènes d’éclairage et des effets dynamiques qui s’adaptent à chaque humeur et à chaque occasion. Découpez-les pour les ajuster à tous les emplacements, aux angles ou sur les murs, ou bien sur les plafonds et les escaliers.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Couleur(s)
Multi Color
Matériau
Silicone