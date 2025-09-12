La bande lumineuse Flux apporte une fine ligne de lumière pour éclairer les espaces intérieurs avec un dégradé cohérent de couleurs grâce au mélange de couleurs de précision Chromasync™. Illuminez les coins avec les tons les plus purs de blanc grâce aux DEL de couleur blanche et blanc chaud. Utilisez la bande lumineuse Flux derrière les meubles de télévision, autour des coins de lit, et le long des bibliothèques pour ajouter une lumière douce et indirecte qui s’adapte à n’importe quelle humeur. Profitez d’une installation flexible - coupez, réutilisez, et étendez pour adapter la bande lumineuse à n’importe quel espace. Obtenez un contrôle total, une personnalisation et des scènes d’éclairage personnalisés grâce à l’application Hue primée et à la commande vocale.