La bande lumineuse Flux pour espaces extérieurs rehausse les arrière-cours, les patios et les porches d’entrée d’une vive ambiance décorative. La technologie Chromasync™ offre une correspondance précise des couleurs pour de magnifiques dégradés. Dissimule la bande pour un effet indirect d’éclairage mural pour les façades, les murs et les clôtures. Profitez d’une lumière blanche lumineuse et authentique dans plusieurs tons pour un éclairage extérieur pratique. Créez des scènes éclairage extérieur personnalisées et des effets dynamiques facilement contrôlés par l’application Hue ou la commande vocale avec les assistants connectés. L’installation de cette bande lumineuse résistante aux intempéries est simple : branchez-vous sur une prise standard à l’aide de l’alimentation basse tension fournie ou intégrez-vous à votre installation basse tension existante.