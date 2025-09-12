Placez aisément votre bande lumineuse intérieure Flux ou Flux ultra-brillante exactement là où vous le souhaitez. Grâce à sa conception minimaliste et discrète, cette rallonge de 5 mètres vous permet de ne pas vous soucier de la distance de la bande lumineuse par rapport à la source d’alimentation. La rallonge permet également de garder facilement le bloc d’alimentation hors de vue.