Nouveau
Câble de rallonge pour bande lumineuse Hue Flux 16 pi
Placez aisément votre bande lumineuse intérieure Flux ou Flux ultra-brillante exactement là où vous le souhaitez. Grâce à sa conception minimaliste et discrète, cette rallonge de 5 mètres vous permet de ne pas vous soucier de la distance de la bande lumineuse par rapport à la source d’alimentation. La rallonge permet également de garder facilement le bloc d’alimentation hors de vue.
Le prix actuel est $19.99
Points forts des produits
- Câble de rallonge de 5 m/16 pi
- Facile à installer
- Conception minimaliste discrète
- Installation basse tension sécurisée (IP20)
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
PVC