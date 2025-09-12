Installez ou réinstallez facilement vos bandes lumineuses Flux et Flux ultra-brillantes Hue sur n’importe quelle surface à l’intérieur de la maison grâce à ces supports de montage spécialement conçus. Des vis et du ruban adhésif sont fournis pour faciliter l’installation sous les armoires et sur les murs texturés, ainsi que pour assurer un soutien à long terme. La conception transparente assure une uniformité et une qualité de lumière ininterrompues.