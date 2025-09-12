Réutilisez et connectez sans effort les morceaux d’une bande lumineuse Flux ou Flux ultra-brillante sans les plier ni les abîmer. Le connecteur d’angle est conçu pour raccorder deux morceaux de bande lumineuse à un angle de 90 degrés afin de contourner les coins des plafonds, d’habiller le dessous des armoires et de souligner les cadres et les miroirs, le tout sans compromettre l’uniformité ou la qualité de la lumière.