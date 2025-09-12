Nouveau
Paquet de 4 connecteurs flexibles Hue Flux
Utilisez le câble pour créer des trouées d’obscurité dans l’éclairage des bandes lumineuses Flux et Flux ultra-brillantes Hue. Insérez le câble de 50 cm/1,6 pi entre deux bandes lumineuses à l’endroit où vous ne voulez pas que la lumière brille. Il est flexible et idéal pour contourner les cadres de porte, les étagères, les escaliers ou toute autre surface que vous ne voulez pas éclairer.
Le prix actuel est $34.99
Points forts des produits
- Connecteur de 50 cm/1,6 pi pour une disposition complexe
- Transition lumineuse parfaite
- Permet une installation précise
- Sécurisé et facile à utiliser
- Comprend 4 connecteurs flexibles
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
PVC
Plastique