Utilisez le câble pour créer des trouées d’obscurité dans l’éclairage des bandes lumineuses Flux et Flux ultra-brillantes Hue. Insérez le câble de 50 cm/1,6 pi entre deux bandes lumineuses à l’endroit où vous ne voulez pas que la lumière brille. Il est flexible et idéal pour contourner les cadres de porte, les étagères, les escaliers ou toute autre surface que vous ne voulez pas éclairer.