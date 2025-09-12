Nouveau
Paquet de 4 connecteurs Hue Flux
Installation simple, même pour les utilisateurs débutants. Raccordez deux morceaux d’une bande lumineuse Flux ou Flux ultra-brillante après les avoir découpés. Le connecteur est conçu pour relier deux morceaux de bande lumineuse en ligne droite pour une installation le long de tout espace plus long sans compromettre la cohérence ou la qualité de la lumière. Parfait pour l’utilisation de longues bandes lumineuses autour de pièces entières, l’éclairage d’alcôves ou les installations à plafond en caissons.
Le prix actuel est $19.99
Points forts des produits
- Reliez 2 morceaux de bande lumineuse
- Raccord d’angle à 90 degrés
- Assure l’uniformité de la lumière
- Facile à réaliser soi-même
- Comprend 4 connecteurs de coin
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Plastique