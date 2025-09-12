Installation simple, même pour les utilisateurs débutants. Raccordez deux morceaux d’une bande lumineuse Flux ou Flux ultra-brillante après les avoir découpés. Le connecteur est conçu pour relier deux morceaux de bande lumineuse en ligne droite pour une installation le long de tout espace plus long sans compromettre la cohérence ou la qualité de la lumière. Parfait pour l’utilisation de longues bandes lumineuses autour de pièces entières, l’éclairage d’alcôves ou les installations à plafond en caissons.