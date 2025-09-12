Rallonge pour bande lumineuse Hue Flux de 16 pi
Mettez en valeur vos grands espaces intérieurs à l’aide d’une rallonge facile à installer qui est compatible avec les bandes lumineuses Hue Flux et Hue Flux ultra-brillantes. Profitez d’une expérience fluide sans compromettre l’ambiance ou la qualité de la lumière. Apportez des dégradés de couleurs riches et lumineuses et une vraie lumière blanche à encore plus de coins de votre maison. La technologie Chromasync™ assure un mélange précis des couleurs pour un affichage impeccable de la lumière.
Points forts des produits
- Rallonge de bande lumineuse de 5 m/16 pi
- Facile à installer
- Rallonge maximale de 20 m/65 pi
- Lumière blanche brillante et vraie
- Mélange de couleurs de précision Chromasync™
Spécifications
Conception et finition
Conception et finition
Couleur
Blanche
Couleur(s)
Multi Color
Matériau
Silicone