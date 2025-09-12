Mettez en valeur vos grands espaces intérieurs à l’aide d’une rallonge facile à installer qui est compatible avec les bandes lumineuses Hue Flux et Hue Flux ultra-brillantes. Profitez d’une expérience fluide sans compromettre l’ambiance ou la qualité de la lumière. Apportez des dégradés de couleurs riches et lumineuses et une vraie lumière blanche à encore plus de coins de votre maison. La technologie Chromasync™ assure un mélange précis des couleurs pour un affichage impeccable de la lumière.