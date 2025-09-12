* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité.
Bloc d’alimentation mural à 1 broche de 90 W Perifo avec prise
Ce bloc d’alimentation se connecte à l’extrémité d’un rail Perifo et se branche dans une prise murale. Alimentez jusqu’à 90 W de lumières avec un seul bloc d’alimentation, il suffit d’additionner la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo.
Points forts des produits
- Conçu pour le mur
- Se fixe à l’extrémité du rail
- Comprend une prise
- Alimente jusqu’à 90 watts
- Occupe 8,89 cm (3,5 po) sur un rail
Pont Philips Hue requis
Connectez vos lampes Philips Hue avec le pont pour les commander à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue.
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Noir
Matériau
Matières synthétiques