Aide
Gros plan de l’avant de Hue Bloc d’alimentation pour plafond à 1 point Perifo de 90 W

Bloc d’alimentation pour plafond à 1 point Perifo de 90 W

Ce bloc d’alimentation se connecte à l’extrémité d’un rail Perifo et se branche sur le réseau électrique de votre maison. Alimentez jusqu’à 90 W de lumières avec un seul bloc d’alimentation, il suffit d’additionner la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo.

Points forts des produits

  • Conçu pour le plafond
  • Se fixe à l’extrémité du rail
  • Se raccorde à l’électricité
  • Comprend un couvercle de boîte de jonction
  • Alimente jusqu’à 90 watts
Voir toutes les caractéristiques du produit
Trouvez le manuel d’un produit
Pont Philips Hue requis

Pont Philips Hue requis

Connectez vos lampes Philips Hue avec le pont pour les commander à partir de votre téléphone intelligent ou de votre tablette grâce à l'application Philips Hue.

Spécifications

Conception et finition

  • Couleur

    Noir

  • Matériau

    Matières synthétiques

Divers

Dimensions et poids du produit

Service

Fiche technique

Systèmes pris en charge

Autre

* Lorsque les caractéristiques d’une ampoule affichent « Jusqu’à » un certain nombre de lumens, cela indique le flux lumineux maximal de l’ampoule. Le flux lumineux indique la luminosité d’une ampoule à 2 700 K (ampoules blanches) ou 4 000 K (ampoules Ambiance blanche ou ampoules Hue White and Color Ambiance). En savoir plus au sujet de la luminosité

  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay