Ce bloc d’alimentation se connecte à l’extrémité de deux rails Perifo et se branche sur le réseau électrique de votre maison. Alimentez jusqu’à 90 W de lumières avec un seul bloc d’alimentation, il suffit d’additionner la puissance de chaque lumière pour atteindre le seuil. Uniquement pour l’éclairage sur rail Perifo.