Vente
Bouton intelligent
Ce petit bouton fait grande impression. Un simple clic contrôle vos lumières, alors qu'en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton leur intensité varie. Qui plus est, vos lumières vont s'allumer selon le réglage recommandé de la couleur et de la luminosité en fonction du moment de la journée.
Le prix actuel est $23.99, le prix d'origine est $29.99
Points forts des produits
- Hue Bridge requis
- Commandez vos lumières en un seul clic
- Réglez l’éclairage en fonction du moment de la journée
- Fonctionnalité personnalisée
- Montage adaptable sans fil
Spécifications
Conception et finition
Couleur
Blanche
Matériau
Silicone
Matières synthétiques