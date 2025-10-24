Aide
Gros plan de l’avant de Hue Bouton intelligent

Bouton intelligent

Ce petit bouton fait grande impression. Un simple clic contrôle vos lumières, alors qu'en appuyant et en maintenant enfoncé le bouton leur intensité varie. Qui plus est, vos lumières vont s'allumer selon le réglage recommandé de la couleur et de la luminosité en fonction du moment de la journée.

L’article n’ai plus disponible

Points forts des produits

  • Hue Bridge requis
  • Commandez vos lumières en un seul clic
  • Réglez l’éclairage en fonction du moment de la journée
  • Fonctionnalité personnalisée
  • Montage adaptable sans fil
Spécifications

    Blanche

    Silicone

    Matières synthétiques

