Dans cet ensemble

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double Créez un éclairage intelligent coloré avec la conception élégante de la barre de lumière Play en noir. Cette barre de lumière Play, qui comprend deux barres de lumière et un bloc d’alimentation pouvant être branché sur jusqu’à trois barres de lumière, peut être placée en position verticale, horizontale ou à l’arrière de votre téléviseur grâce aux dispositifs de montage inclus. Barre de lumière Play, emballage double

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage de rallonge Déployez votre installation actuelle de barres de lumière Play à l’aide de l’ensemble de rallonge pour barre de lumière Play en noir, qui comprend une rallonge pour barre de lumière. Unité d’alimentation non incluse. Barre de lumière Play, emballage de rallonge