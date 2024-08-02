Vente
Play light bar noire (Pack de 2) +Play light bar extension + Bridge Pro
Illuminez vos murs avec une lumière de n'importe quelle couleur grâce à 2 barres Hue Play et une extension en noir, accompagnées d'un Bridge Pro. Parfait pour une expérience immersive et un éclairage d'ambiance dynamique.
Le prix actuel est $329.35, le prix d'origine est $409.97
Points forts des produits
- Lumière blanche et colorée
- Illuminez les murs avec la lumière
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double
Créez un éclairage intelligent coloré avec la conception élégante de la barre de lumière Play en noir. Cette barre de lumière Play, qui comprend deux barres de lumière et un bloc d’alimentation pouvant être branché sur jusqu’à trois barres de lumière, peut être placée en position verticale, horizontale ou à l’arrière de votre téléviseur grâce aux dispositifs de montage inclus.Barre de lumière Play, emballage double
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage de rallonge
Déployez votre installation actuelle de barres de lumière Play à l’aide de l’ensemble de rallonge pour barre de lumière Play en noir, qui comprend une rallonge pour barre de lumière. Unité d’alimentation non incluse.Barre de lumière Play, emballage de rallonge
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
