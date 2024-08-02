Vente
Play light bar blanche (Pack de 2) + Bridge Pro
Illuminez vos murs avec des couleurs éclatantes grâce à 2 barres lumineuses Hue Play blanches et un Hue Bridge Pro. Éclairage d'ambiance intelligent idéal pour la télévision, le gaming ou la décoration, offrant un contrôle optimal.
Le prix actuel est $287.98, le prix d'origine est $319.98
Points forts des produits
- Lumière blanche et colorée
- Illuminez les murs avec la lumière
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double
Créez un éclairage intelligent coloré avec la conception élégante de la barre de lumière Play en blanc. Cette barre de lumière Play, qui comprend deux barres de lumière et un bloc d’alimentation pouvant être branché sur jusqu’à trois barres de lumière, peut être placée en position verticale, horizontale ou à l’arrière de votre téléviseur grâce aux dispositifs de montage inclus.Barre de lumière Play, emballage double
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
Renseignements sur le produit
Des ensembles qui pourraient vous plaire
Hue
Gradateur (dernier modèle)
$34.99
Hue
Détecteur de mouvement
$54.99