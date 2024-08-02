Aide
Play light bar blanche (Pack de 2) + Bridge Pro

Illuminez vos murs avec des couleurs éclatantes grâce à 2 barres lumineuses Hue Play blanches et un Hue Bridge Pro. Éclairage d'ambiance intelligent idéal pour la télévision, le gaming ou la décoration, offrant un contrôle optimal.

Points forts des produits

  • Lumière blanche et colorée
  • Illuminez les murs avec la lumière
  • Mélange de couleurs fluide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Contrôle via application, commande vocale ou accessoires
Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double

Créez un éclairage intelligent coloré avec la conception élégante de la barre de lumière Play en blanc. Cette barre de lumière Play, qui comprend deux barres de lumière et un bloc d’alimentation pouvant être branché sur jusqu’à trois barres de lumière, peut être placée en position verticale, horizontale ou à l’arrière de votre téléviseur grâce aux dispositifs de montage inclus.

Barre de lumière Play, emballage double
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

