1 x Ambiance blanche et colorés Hue Barre de lumière Play, emballage double

Créez un éclairage intelligent coloré avec la conception élégante de la barre de lumière Play en blanc. Cette barre de lumière Play, qui comprend deux barres de lumière et un bloc d’alimentation pouvant être branché sur jusqu’à trois barres de lumière, peut être placée en position verticale, horizontale ou à l’arrière de votre téléviseur grâce aux dispositifs de montage inclus.