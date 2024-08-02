Vente
Ambiance gradient lightstrip + extension + Bridge Pro
Améliorez vos pièces avec la bande lumineuse Hue Ambiance Gradient, son extension et le Bridge Pro. Profitez de magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à n'importe quel espace grâce à un contrôle intelligent via l'application Hue.
Points forts des produits
- Lumière blanche et colorée
- Bande lumineuse extérieure
- Facile à installer soi-même
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé 80 po
Dotée de la technologie de dégradé, cette bande lumineuse mélange simultanément différentes couleurs de lumière. Elle est flexible et extensible jusqu’à 10 mètres, vous permettant ainsi d’ajouter un mélange brillant de couleurs à n’importe quel espace.Bande lumineuse à dégradé 80 po
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Rallonge de bande lumineuse à dégradé de 40 po
Étendez votre bande lumineuse d’ambiance à dégradé avec cette rallonge de 1 mètre pour éclairer une plus grande surface avec un mélange de lumières colorées. Uniquement pour les bandes lumineuses d’ambiance à dégradé.Rallonge de bande lumineuse à dégradé de 40 po
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
