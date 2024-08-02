Aide
Gros plan de l’avant de Ambiance gradient lightstrip + extension + Bridge Pro

Vente

Ambiance gradient lightstrip + extension + Bridge Pro

Améliorez vos pièces avec la bande lumineuse Hue Ambiance Gradient, son extension et le Bridge Pro. Profitez de magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à n'importe quel espace grâce à un contrôle intelligent via l'application Hue.

Temporairement en rupture de stock

Vous souhaitez savoir quand il est de retour?

Inscrivez-vous pour recevoir un courriel lorsque ce produit aura été remis en stock. Nous ne vous enverrons ce courriel qu'une seule fois. Consultez notre déclaration de confidentialité pour plus de détails.

Avis de confidentialité Philips hue

Points forts des produits

  • Lumière blanche et colorée
  • Bande lumineuse extérieure
  • Facile à installer soi-même
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
Voir toutes les caractéristiques du produit

Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé 80 po

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé 80 po

Dotée de la technologie de dégradé, cette bande lumineuse mélange simultanément différentes couleurs de lumière. Elle est flexible et extensible jusqu’à 10 mètres, vous permettant ainsi d’ajouter un mélange brillant de couleurs à n’importe quel espace.

Bande lumineuse à dégradé 80 po
Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Rallonge de bande lumineuse à dégradé de 40 po

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Rallonge de bande lumineuse à dégradé de 40 po

Étendez votre bande lumineuse d’ambiance à dégradé avec cette rallonge de 1 mètre pour éclairer une plus grande surface avec un mélange de lumières colorées. Uniquement pour les bandes lumineuses d’ambiance à dégradé.

Rallonge de bande lumineuse à dégradé de 40 po
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

Des ensembles qui pourraient vous plaire

Vente
Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)

$34.99

Vente
Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

$399.99

Vente
Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe de table Signe à dégradé de lumière

$269.99

Bande lumineuse à dégradé 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé 80 po

$199.99

Ampoule intelligente A19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente A19-E26

$44.99

Ampoule intelligente Edison ST19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente Edison ST19-E26

$54.99

Détecteur de mouvement

Hue

Détecteur de mouvement

$54.99

Vente
Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

$134.99

Barre de lumière Play, emballage double

Ambiance blanche et colorés Hue

Barre de lumière Play, emballage double

$189.99

Magasinez les ensembles Bridge
  • Pay with Klarna
  • Apple pay
  • Google pay