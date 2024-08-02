Vente
Gradient lightstrip + Bridge Pro
Créez une ambiance éblouissante avec une bande lumineuse Hue Gradient et le Bridge Pro. De magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à votre pièce avec un contrôle intelligent via l'application Hue.
Le prix actuel est $280.48, le prix d'origine est $329.98
Points forts des produits
- Lumière blanche et colorée
- Mélange de couleurs fluide
- Configuration simple avec Bridge Pro
- Fonctionnalités avancées alimentées par l'IA du Bridge Pro
- Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
Dans cet ensemble
1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé 80 po
Dotée de la technologie de dégradé, cette bande lumineuse mélange simultanément différentes couleurs de lumière. Elle est flexible et extensible jusqu’à 10 mètres, vous permettant ainsi d’ajouter un mélange brillant de couleurs à n’importe quel espace.Bande lumineuse à dégradé 80 po
1 x Hue Bridge Pro
La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.Bridge Pro
Spécifications
Renseignements sur le produit
