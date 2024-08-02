Aide
Gradient lightstrip + Bridge Pro

Créez une ambiance éblouissante avec une bande lumineuse Hue Gradient et le Bridge Pro. De magnifiques mélanges de couleurs personnalisables qui donnent vie à votre pièce avec un contrôle intelligent via l'application Hue.

Points forts des produits

  • Lumière blanche et colorée
  • Mélange de couleurs fluide
  • Configuration simple avec Bridge Pro
  • Fonctionnalités avancées alimentées par l'IA du Bridge Pro
  • Contrôlez avec l'application, la commande vocale ou des accessoires
Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé 80 po

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Bande lumineuse à dégradé 80 po

Dotée de la technologie de dégradé, cette bande lumineuse mélange simultanément différentes couleurs de lumière. Elle est flexible et extensible jusqu’à 10 mètres, vous permettant ainsi d’ajouter un mélange brillant de couleurs à n’importe quel espace.

Bande lumineuse à dégradé 80 po
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

Des ensembles qui pourraient vous plaire

Gradateur (dernier modèle)

Hue

Gradateur (dernier modèle)

$34.99

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe sur pied Signe à dégradé de lumière

$399.99

Lampe de table Signe à dégradé de lumière

Ambiance blanche et colorés Hue

Lampe de table Signe à dégradé de lumière

$269.99

Bande lumineuse à dégradé 80 po

Ambiance blanche et colorés Hue

Bande lumineuse à dégradé 80 po

$199.99

Ampoule intelligente A19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente A19-E26

$44.99

Ampoule intelligente Edison ST19-E26

Ampoule à filament Hue White Ambiance

Ampoule intelligente Edison ST19-E26

$54.99

Détecteur de mouvement

Hue

Détecteur de mouvement

$54.99

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

Ambiance blanche et colorés Hue

Spot intelligent GU10 - (paquet de 2)

$134.99

Barre de lumière Play, emballage double

Ambiance blanche et colorés Hue

Barre de lumière Play, emballage double

$189.99

