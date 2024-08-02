1 x Ambiance blanche et colorés Hue Lampe de table Iris

Mettez de l’ambiance dans n’importe quelle pièce de votre maison grâce à l’élégante lampe Iris de Philips Hue en blanc. Grâce à sa lumière qui diffuse de la couleur sur le mur et offre un rétroéclairage doux, Iris procure un effet raffiné unique. Ajoutez un pont Hue pour profiter de la gamme complète des fonctionnalités de l’éclairage intelligent.