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Gros plan de l’avant de Iris table lamp + Bridge Pro

Vente

Iris table lamp + Bridge Pro

Brighten your space with the Hue Iris Light and Bridge Pro. Enjoy millions of colors and smart control for customizable lighting and a beautiful ambiance.

Points forts des produits

  • White and colored light
  • Wash the wall with light
  • Bridge Pro simple setup
  • AI-powered Bridge Pro features
  • Control with app, voice, or accessories
Voir toutes les caractéristiques du produit

Dans cet ensemble

Gros plan de l’avant de Ambiance blanche et colorés Hue Lampe de table Iris

1 x Ambiance blanche et colorés Hue Lampe de table Iris

Mettez de l’ambiance dans n’importe quelle pièce de votre maison grâce à l’élégante lampe Iris de Philips Hue en blanc. Grâce à sa lumière qui diffuse de la couleur sur le mur et offre un rétroéclairage doux, Iris procure un effet raffiné unique. Ajoutez un pont Hue pour profiter de la gamme complète des fonctionnalités de l’éclairage intelligent.

Lampe de table Iris
Gros plan de l’avant de Hue Bridge Pro

1 x Hue Bridge Pro

La nouvelle génération de l’accueil connecté Hue. Alimenté par une puce capable d’exécuter des algorithmes complexes et des caractéristiques alimentées par l’IA, il est plus rapide et plus puissant que jamais. Transformez vos lumières en détecteurs de mouvement grâce à MotionAware™, utilisez votre sécurité et vos lumières ensemble, et bien plus encore.

Bridge Pro

Spécifications

Renseignements sur le produit

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